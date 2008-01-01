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Новости Культура | 14 ноября 2017 | 19:26

В Музее шмаковки будет возможность ознакомиться с фотовыставкой “Kas Tev ir Latveja?”

С 17 ноября 2017 года до 28 февраля 2018 года, в Музее шмаковки будет возможность ознакомиться с фото выставкой “Kas Tev ir Latveja”, которую создало общество “Latgolys Studentu centrs” (Центр латгальских студентов). Каждое изображение – это неповторимый рассказ, где отображены особые моменты и события, которые произошли в Латвии.

В преддверии 99-летия Латвии, Музей шмаковки приглашает ознакомиться и насладиться Латгальским кулинарным наследием, заглянуть в страницы истории Латгале и Даугавпилса, а также узнать о современном видение принадлежности к своей стране и региону.
Ноябрь является праздничным месяцем не только для Латвии, но и для общества “Latgolys Studentu centrs” (Центр латгальских студентов). Развивая гражданское самосознание и патриотизм, в 2015 году общество организовало фотоконкурс “Myusu Latveja”, в котором приняли участие члены общества, друзья и все желающие. В результате была создана фотовыставка, в которой каждый автор отобразил чувство принадлежности своей стране и региону. Выставка побывала в культурных учреждениях самоуправлений Латгальского региона, а уже этой зимой выставку будет возможность посетить в Даугавпилсском Музее шмаковки.
В Музее шмаковки в этом году были добавлены новые объекты. Каждый посетитель может сделать фотографию на память у нового фото стенда, а также на карте посетителей отметить место, откуда приехал. Следует отметить, что за время существования музея здесь побывали туристы из более чем 30 разных стран мира.
В музее представлен широкий ассортимент сувениров – магниты, футболки, кружки и керамические изделия. Любители латгальского вкуса могут отведать шмаковку, а также приобрести в виде сувенира.
Мушей шмаковки открыт для посетителей со среды до субботы с 11:00 до 19:00 и в воскресенье с 11:00 до 17:00. Экскурсии для групп в сопровождение гида необходимо бронировать заранее, позвонив в Туристический информационный центр по номеру +371 654228188 или +371 264444810 или написав на эл.почту info@smakovka.lv или turisms@daugavpils.lv.
Цены посещения экспозиции: http://www.smakovka.lv/rus/articles/ceny
Информацию подготовила:
Гунта Нагле
Старший специалист центра посетителей Музея шмаковки
www.smakovka.lv, info@smakovka.lv

Daugavpils.lv

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