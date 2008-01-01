Рихард Эйгим проверил качество питания в школах

Новости Общество | 14 ноября 2017 | 19:24

Качество питания в школьных столовых – один из множества вопросов, находящихся на контроле у председателя Даугавпилсской городской думы Рихарда Эйгима.

На днях, с целью проверить состояние дел в питании школьников, мэр посетил 11 основную школу и Русскую среднюю школу-лицей. До недавних пор 11 школа была одной из самых проблемных в отношении обеспечения учащихся горячими обедами. Напомним, что с сентября и до осенних каникул во многих школах, в том числе и здесь, школьников кормила литовская фирма, к которой у администрации учебных заведений, да и у родителей было множество претензий. В 11 школе доходило даже до того, что директор учебного заведения сама шла на кухню и выполняла там обязанности шеф-повара.

Из-за неслаженности работы персонал столовой не успевал вовремя накрывать на столы, часто просто не хватало еды, чтобы накормить школьников. Со второй четверти учебного года ситуация поменялась. После осенних каникул в школу вернулся старый опытный оператор, уже давно работающий в системе школьного питания. Мэр самолично оценил качество школьного обеда и остался доволен. Довольны были и дети, которые радостно уплетали котлету, макароны и салат. Школьникам особенно нравится выпечка, которая производится прямо здесь, на кухне. В разговоре с мэром директор фирмы Павел Смирнов отметил, что за долгие годы обслуживания школы немало вложил средств в оборудование ее пищеблока, собирается вкладываться и впредь, ведь это залог качественного питания детей. Павел считает, что договор на кормление необходимо заключать минимум на 5 лет, тогда есть возможность оправдать расходы на модернизацию. Мэр принял к сведению пожелания предпринимателя и отправился в Русский лицей. Здесь картина схожая. После смены поставщика по кормлению школьников жалобы прекратились, довольны дети, учителя и родители. Встретившийся мэру в школьной столовой председатель Молодежной думы города Никита Алексеев подтвердил, что качество и организация питания значительно улучшились.

Мэр обещал продолжить практику контроля питания в школах и оперативно реагировать на жалобы как родителей, так и школьных администраций.

Daugavpils.lv