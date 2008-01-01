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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета, Международный день пассажира
Именины:
Фрицис, Викентий / Адриан, Давид, Демьян
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Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 14 ноября 2017 | 12:34
Вторник, 14 ноября: где-то солнце, но кое-где — мокрый снег
Сегодня в Латвии ожидается ясная и солнечная погода. Но в некоторых местах возможны и осадки, причем, в виде мокрого снега, прогнозируют синоптики.
Днем атмосферное давление повысится, выглянет солнце, но местами всё же пройдут кратковременные осадки, преимущественно дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Ветер от слабого до умеренного, западных направлений. Максимальная температура воздуха +3…+7 градусов.
В Риге днем переменная облачность, осадки маловероятны. Температура +4..+6 градусов.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
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