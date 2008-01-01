Вторник, 14 ноября: где-то солнце, но кое-где — мокрый снег

Новости Латвия | 14 ноября 2017 | 12:34

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Латвии ожидается ясная и солнечная погода. Но в некоторых местах возможны и осадки, причем, в виде мокрого снега, прогнозируют синоптики.

Днем атмосферное давление повысится, выглянет солнце, но местами всё же пройдут кратковременные осадки, преимущественно дождь, в отдельных районах - мокрый снег.

Ветер от слабого до умеренного, западных направлений. Максимальная температура воздуха +3…+7 градусов.

В Риге днем переменная облачность, осадки маловероятны. Температура +4..+6 градусов.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM