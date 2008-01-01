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Новости Общество | 14 ноября 2017 | 22:30

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Пресс-фото

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики.

В этот знаменательный для латвийского государства день хотелось бы пожелать всем жителям Латвии стабильности, благополучия и процветания. Российская Федерация и Латвийская Республика – страны, которым предначертано добрососедство, всестороннее развитие контактов, дальнейшая совместная работа на благо народов наших государств. 

С самыми искренними поздравлениями, Генеральный консул России Андрей Владимиров

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