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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 ноября 2017 | 22:30
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе
Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздравляю вас с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики.
В этот знаменательный для латвийского государства день хотелось бы пожелать всем жителям Латвии стабильности, благополучия и процветания. Российская Федерация и Латвийская Республика – страны, которым предначертано добрососедство, всестороннее развитие контактов, дальнейшая совместная работа на благо народов наших государств.
С самыми искренними поздравлениями, Генеральный консул России Андрей Владимиров
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