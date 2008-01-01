Работу начал обновленный Даугавпилсский туристический портал

Новости Общество | 14 ноября 2017 | 12:37

Начиная с 13 ноября, каждый желающий может ознакомиться с новой версией туристического портала www.visitdaugavpils.lv, в котором размещена туристическая информация и возможности отдыха в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае на латышском, русском и английском языках.

Портал приобрёл новый, современный дизайн, а также предоставляет подробную информацию о туристических объектах, местах проживания и питания, возможности активного отдыха, информацию про бани, SPA предложения, мероприятия, новости и туристические маршруты.

Здесь предоставляется возможность выбрать не только уже заранее составленные маршруты, но и самим планировать и моделировать туристические маршруты, находить самые популярные туристические объекты и идеи дня увлекательных путешествий, а также следить за новостями и актуальной информацией о мероприятиях. На портале располагается интерактивная карта и разработана мобильная версия.

Пользователи портала могут наблюдать за происходящем на площади Единства в on-line режиме, рассматривать фотографии и видео в галерее панорам 360°, а также связаться с сотрудниками Даугавпилсского Туристического информационного центра в чате и задать интересующие их вопросы.

Целевая аудитория портала – это туристы, потенциальные путешественники и местные жители. При создании контента портала акцент делается на регулярном обновлении новостей и текущих событий, чтобы посетители всегда были в курсе актуальных туристических событий в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

В будущем планируется, что информация на веб - сайте будет доступна также на литовском и немецком языках.

Работу по обновлению веб - сайта осуществляли сотрудники Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления и Агентства Даугавпилсского краевого самоуправления «ТАКА».





Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления