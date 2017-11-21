Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 14 ноября 2017 | 12:38

На 13 ноября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- агент по продажам;

- администраторы гостиниц;

- ассистент радиолога;

- ассистент проектов;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчик (работа в Кекаве);

- директор Дома культуры (работа в Демене);

- доярки;

- зав.складом;

- инженер по качеству;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- инспектор (PVD);

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- младший полицейский муниципальной полиции;

- монтажники металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- наблюдатель за животными (работа в Демене);

- наладчик станков;

- няня;

- обработчики рыбы;

- оператор-мойщик тары;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официант (работа в Великобритании);

- парикмахер;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник кондитера;

- помощник менеджера проекта;

- портье (работа в Великобритании);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программист;

- продавец- консультант;

- продавцы;

- психолог (работа в Калупе);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- разработчик приложений (IT);

- руководитель коммунальной службы (работа в Калупе);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель проекта;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- слесарь-сборщик;

- советник руководителя;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по маникюру;

- специалист по продажам;

- старший консультант;

- столяр;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- технолог (металлообработка/ машиностроение);

- технолог по сварке;

- технолог швейного производства;

- токарь;

- трактористы;

- уборщики;

- упаковщик;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель начальной школы (работа в Науене);

- физиотерапевт (работа в Калупе);

- фрезеровщики;

- член правления (в области здравоохранения);

- швеи;

- шлифовщик;

- электрик;

- электромонтёр;

- электрослесарь (КИП и А);

- экскаваторщик.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агентство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (21.11.2017.-22.11.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (23.11.2017.-24.11.2017.) – 2 дня

Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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