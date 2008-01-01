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Новости Общество | 13 ноября 2017 | 19:24

Даугавпилсская территориальная организация Латвийского общества слепых отметила свой праздник

13 ноября Даугавпилсская территориальная организация Латвийского общества слепых отмечала Международный день незрячих. Зал Дневного цнтра «Саскарсме» в этот день был переполнен. С 1973 года Даугавпилсской структурной единицей общества руководит Мария Иванова, заслужившая признание не только среди своих, но и отмечена рядом государственных наград Латвийской Республики. В 2016 году Марии Ивановой Даугвавпилсская Дума присвоила свою награду «За вклад всей жизни».

На сегодня в организации 328 членов. Люди, которые лишены возможности видеть мир во всей красе, своими руками создают мир, полный красок и света. В зале можно было осмотреть выставку, созданную членами организации. Тамара Дорофеева представила свои картины, созданные в технике вышивания, Ромуальд Габран и Ванда Козлова показали прекрасную живопись, Виктория Иванова – изящные плетеные работы из лозы. И это только небольшая часть авторов, представивших на выставке свои произведения.
Участников торжества приехал поздравить председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим. Мэр высоко оценил силу воли и духа собравшихся, ведь не смотря на проблемы со зрением, они не жалуются на жизнь, а живут полноценной творческой жизнью, развивая свои способности, помогая другим. Руководитель Социальной службы Нонна Якубовская пожелала собравшимся сохранить свое сердечное тепло и оптимизм и выразила благодарность за вклад в развитие Даугавпилса. Эти люди в свое время сами построили свой поселок, работали вместе на одном производстве, и до сих пор сохранили теплые отношения, поддерживая друг друга как одна большая дружная семья.

Daugavpils.lv

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