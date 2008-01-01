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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 ноября 2017 | 19:18
Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!
24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международный фестиваль народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе», в котором примут участие белорусские творческие коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Яркий праздник организует даугавпилсский Центр белорусской культуры при поддержке Управления культуры, Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и Центра латышской культуры.
Фестиваль откроется 24 ноября в 13.00 конференцией «Культурный мост: Латвия – Литва – Эстония - Беларусь”, на которой будут обсуждаться вопросы сохранения белорусской культуры в условиях проживания за рубежом этнической родины - в странах Балтии. Центр белорусской культуры также презентует свою изданную книгу «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе».
В 17.00 в фойе Дома Единства развернется традиционная ремесленная выставка. Мастера будут рекламировать изделия белорусского декоративно-прикладного искусства и обучать их изготовлению. Повторится и благотворительная книжная акция: обмен белорусской книги на фестивальный сувенир - «пуговицу счастья». Время ожидания Гала-концерта скрасят белорусские любительские ансамбли Латгалии, своим пением создавая праздничную атмосферу.
В 18.00 начнется Гала-концерт фестиваля. Его основное театрализовано-музыкальное представление исполнят даугавпилсские белорусские коллективы – театральная студия «Паулинка», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» и хоровая капелла «Спадчына».
По традиции, на фестиваль приедут гости и друзья Даугавпилсского Белорусского дома – ансамбли белорусских обществ из Екабпилса, Ливан, Прейли, Резекне и Дагды (Латвия), Висагинаса (Литва) и Маарду (Эстония), а также творческие коллективы из Бобруйска, Браслава и Миор (Беларусь).
Сердечно приглашаем на праздничный концерт VII Международного фестиваля народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» в пятницу, 24 ноября, в 18.00 в концертном зале Дома Единства! Вход бесплатный. И пусть поёт душа! А фестивальный фирменный знак – мельница как символ труда и движения, пусть одарит Ваши дома богатством и плодородием!
Информация подготовлена:
Центр белорусской культуры
Daugavpils.lv
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