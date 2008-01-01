В Даугавпилсе отметили День Лачплесиса

Новости Общество | 13 ноября 2017 | 19:16

Даугавпилс начал отмечать День Лачплесиса за день до официальной даты праздника - 10 ноября, когда почтить память латышских воинов, павших в боях за свободу, на лютеранское кладбище пришли руководство самоуправления, представители военизированных структур, члены национально-культурных обществ, школьники и студенты. На кладбище покоятся около 200 воинов Латвийской армии, отдавших свои жизни за свободу нашей страны в 1920 году.

Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим в своем выступлении поздравил всех присутствующих с государственными праздниками. «Сегодня мы вспоминаем тех людей, которые строили латвийскую государственность и отдали жизнь за свою родину. Спасибо большое вам, патриотам Латвии, собравшимся здесь и помнящим нашу историю», - сказал Рихард Эйгим. Мероприятие продолжилось минутой молчания и залпами орудий, после чего к могилам павших воинам присутствующие возложили цветы.

Празднование Дня Лачплесиса в Даугавпилсе продолжились у креста на Слободке. 11 ноября в Латвии и Польше особенные: в Латвии – это день защитника отечества, в Польше – День независимости. В памятном для поляков и латышей месте когда-то находилось кладбище польских воинов, павших в боях за освобождение Латгалии от большевиков в 1919-1920 годах. На кладбище были похоронены 237 солдат первой бригады Польского легиона, у каждой могилы стоял деревянный крест. В советское время захоронение польских солдат было уничтожено. Памятный крест на Слободке установлен 22 ноября 1992 года. 11 ноября здесь вспоминали борцов за независимость обоих государств. Председатель Союза поляков Латвии Ришард Станкевич в своем выступлении подчеркнул значимость этого места как для поляков, так и латышей.

Депутат Даугавпилсской городской думы, председатель Комитета по образованию и культуре Янис Дукшинский призвал всех чтить общую историю и подчеркнул, что латышский народ всегда будет помнить помощь народа Польши в обретении независимости Латвийского государства. После речей официальных лиц и представителей духовенства к кресту были возложены венки и цветы.

Уже после полудня в сквере у здания Полиции самоуправления состоялось торжественное построение единиц военизированных структур, дислоцирующихся в Даугавпилсе. В этот день по традиции яунсарги дают торжественное обещание служить на благо народу Латвии и защищать свою отчизну. После построения военные отправились в католический храм Святого Петра в веригах, где прошло богослужение в честь Латвийских воинов.

Самым грандиозным и зрелищным событием праздника стало факельное шествие, которое собрало в этом году более 2 тысяч участников. Представители учреждений самоуправления, предприятий и фирм города, общественных организаций и национально-культурных обществ, школьники и студенты приняли участие в ярком и завораживающем шествии по улицам города. По традиции колонна начала свое движение от нового корпуса Университета, и, пройдя по центру, вышла на площадь Виенибас. Из факелов и свеч участники выложили контур Латвии. С приветственной речью обратился мэр города Рихард Эйгим, который поздравил всех с праздником и поблагодарил собравшихся за свет и тепло, который объединил в этот вечер присутствующих на площади Виенибас.

Мероприятие закончилось концертом ансамбля «Добелес земессарги».

Daugavpils.lv