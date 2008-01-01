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Новости Латвия | 13 ноября 2017 | 19:15

Похороны Михаила Задорнова состоятся в Латвии 15 ноября

rnns.ru

Похороны сатирика Михаила Задорнова, скончавшегося от онкологического заболевания, пройдут 15 ноября в Латвии. Об этом сообщили родные артиста в понедельник на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сообщаем вам, что 15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом со своим отцом", - говорится в публикации.

Родственники поблагодарили всех, кто поддержал их "в эти тяжелые дни". "Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель", - отмечается в заявлении.

Накануне в Москве состоялось прощание с писателем. К клинике "Медси" пришли более 100 человек. Им пришлось ждать около 1,5 часа - представитель семьи артиста сначала сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова церемония пройдет в закрытом режиме, но потом поклонников все же пустили в здание.

Ранее СМИ сообщили, что Задорнов перед смертью просил похоронить его в Юрмале рядом с отцом, писателем Николаем Задорновым. "Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Быть похороненным в одной могиле с отцом. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом", - говорилось в завещании артиста, которое цитировал "Росбалт".

Отец сатирика Николай Задорнов (1909 - 1992) - советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии второй степени за роман "Амур-батюшка" (1952). В декабре 2009 года Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца, приурочив это событие к столетию со дня его рождения.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году. Написал более десяти книг, среди его работ - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок" и "Овация".

В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга. Тогда писатель отменил ряд концертов и сообщил поклонникам о предстоящем курсе химиотерапии. В ноябре того же года Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике. В минувшую пятницу Михаил Задорнов умер. Ему было 69 лет.

www.newsru.com

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