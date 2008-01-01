Банк Латвии выпускает памятные монеты в честь Курземе и Латгалии

Новости Общество | 13 ноября 2017 | 17:51

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14 ноября 2017 года Банк Латвии выпустит в оборот две монеты номиналом в 2 евро, посвященные Курземе и Латгалии, сообщает пресс-служба отечественного Центрального банка.

Эти платежные средства, на которых изображены гербы Курземе и Латгалии, продолжают серию культурно-исторических «двухевровиков», которая посвящена столетию Латвии. Первой была выпущена памятная монета с гербом Видземе, а в юбилейный год будет запущена монета, посвященная Земгале.

Графический дизайн национальной стороны памятных монет составлял художник Лаймонис Шенбергс, который является заместителем председателя комиссии по дизайну монет Банка Латвии и автором дизайна 19 коллекционных монет.

Новые денежные знаки будут выпущены в оборот, как и вся прочая наличность – с помощью банков они окажутся в местах торговли, на предприятиях, а затем и у жителей. В кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае их можно будет приобрести со вторника, 14 ноября. Тираж каждой из монет – 0,5 млн экземпляров.

LSM

