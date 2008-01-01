Синоптики предупреждают о тумане и обледенении дорог

Новости Латвия | 13 ноября 2017 | 17:46

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник после обеда небо над Латвией будет преимущественно пасмурным, в некоторых местах возможны осадки. Температура воздуха составляет +2..+6 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Завтра облака должны рассеяться, а сам день будет ясным. Осадки же будут возможны лишь в отдельных местах, но на востоке страны ожидается мокрый снег.

Сегодня вечером и ночью образуется туман, а дороги могут обледенеть, а потому условия для езды ухудшаться.

В Риге сегодня вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег, а ночью образуется туман. Возможно, некоторые дороги обледенеют.

LSM