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Дружба - отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны... Сегодня от некоторых из них придется прятаться.
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Новости Латвия | 13 ноября 2017 | 17:46
Синоптики предупреждают о тумане и обледенении дорог
В понедельник после обеда небо над Латвией будет преимущественно пасмурным, в некоторых местах возможны осадки. Температура воздуха составляет +2..+6 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Завтра облака должны рассеяться, а сам день будет ясным. Осадки же будут возможны лишь в отдельных местах, но на востоке страны ожидается мокрый снег.
Сегодня вечером и ночью образуется туман, а дороги могут обледенеть, а потому условия для езды ухудшаться.
В Риге сегодня вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег, а ночью образуется туман. Возможно, некоторые дороги обледенеют.
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