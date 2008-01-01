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Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого, есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 10 ноября 2017 | 22:01
В Лудзе в пожаре погиб мужчина
9 ноября 2017 года в пожаре в Латвии погиб один человек, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).
В 17.08 пожарные получили вызов на ул. Саулес в Лудзе, где начался пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружилось, что горит одноэтажный кирпичный дом площадью 60 кв.м.
После прибытия ГПСС при помощи соседей из здания был вынесен человек и передан на попечение медиков, но реанимировать его не удалось.
Пожар был ликвидирован в 20.26.
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