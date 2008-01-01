В Лудзе в пожаре погиб мужчина

Новости Происшествия | 10 ноября 2017 | 22:01

Пресс-фото Пресс-фото

9 ноября 2017 года в пожаре в Латвии погиб один человек, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

В 17.08 пожарные получили вызов на ул. Саулес в Лудзе, где начался пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружилось, что горит одноэтажный кирпичный дом площадью 60 кв.м.

После прибытия ГПСС при помощи соседей из здания был вынесен человек и передан на попечение медиков, но реанимировать его не удалось.

Пожар был ликвидирован в 20.26.

TVnet.lv