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Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 10 ноября 2017 | 21:30
В субботу усилится ветер, пройдут дожди, но возможен и снег
В ночь на субботу и днем по всей Латвии пройдут дожди, снова начнет усиляться ветер, сообщает агентство ЛЕТА.
С утра и днем, начиная с запада, выглянет солнце, но образуются новые дождевые облака. Ближе к вечеру в субботу на западе страны ожидаются ливень и мокрый снег.
Самые сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в субботу вечером, когда порывы южного, юго-западного ветра, а в Курземе - западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 19-24 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу днем не повысится и будет такой же, как и ночью - от +3 до +7 градусов.
В Риге ночью и с утра пройдут дожди, днем может выглянуть солнце, но не обойдется без кратковременных осадков. Температура воздуха составит +4..+6 градусов. Постепенно усилится южный ветер, который к вечеру субботы достигнет скорости 18 метров в секунду.
TVnet.lv
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