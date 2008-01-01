Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 ноября

Всемирный день молодежи

Именины:
Мартиньш, Марцис, Маркус / Анна, Арсений, Валентина

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
3 .. 5 C
Утро
3 .. 5 C
День
4 .. 6 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании

С 25 по 29 октября 2017 года в испанском городе Санта Круз де Тенерифе состоялся Чемпионат мира по к ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Зато нас по головке погладят! {118}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. В Латгалии под курящем мужчиной обвалился балкон

8. Ушли в мир иной...

9. Кто поможет бездомному Антону? {8}

10. Автобусы и трамваи {152}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Латвия | 10 ноября 2017 | 21:30

В субботу усилится ветер, пройдут дожди, но возможен и снег

Пресс-фото

В ночь на субботу и днем по всей Латвии пройдут дожди, снова начнет усиляться ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

С утра и днем, начиная с запада, выглянет солнце, но образуются новые дождевые облака. Ближе к вечеру в субботу на западе страны ожидаются ливень и мокрый снег.

Самые сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в субботу вечером, когда порывы южного, юго-западного ветра, а в Курземе - западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу днем не повысится и будет такой же, как и ночью - от +3 до +7 градусов.

В Риге ночью и с утра пройдут дожди, днем может выглянуть солнце, но не обойдется без кратковременных осадков. Температура воздуха составит +4..+6 градусов. Постепенно усилится южный ветер, который к вечеру субботы достигнет скорости 18 метров в секунду.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 