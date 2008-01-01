В субботу усилится ветер, пройдут дожди, но возможен и снег

Новости Латвия | 10 ноября 2017 | 21:30

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на субботу и днем по всей Латвии пройдут дожди, снова начнет усиляться ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

С утра и днем, начиная с запада, выглянет солнце, но образуются новые дождевые облака. Ближе к вечеру в субботу на западе страны ожидаются ливень и мокрый снег.

Самые сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в субботу вечером, когда порывы южного, юго-западного ветра, а в Курземе - западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу днем не повысится и будет такой же, как и ночью - от +3 до +7 градусов.

В Риге ночью и с утра пройдут дожди, днем может выглянуть солнце, но не обойдется без кратковременных осадков. Температура воздуха составит +4..+6 градусов. Постепенно усилится южный ветер, который к вечеру субботы достигнет скорости 18 метров в секунду.

TVnet.lv