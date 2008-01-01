Умер сатирик Михаил Задорнов

Новости В мире | 10 ноября 2017 | 20:28

Пресс-фото Пресс-фото

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет.

Телеведущая Регина Дубовицкая подтвердила смерть Задорнова агентству «Москва» .

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — сказала Дубовицкая.

Задорнов на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Окончил 10-ую рижскую среднюю школу.

В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. Именно в институте Задорнов начал свою эстрадную карьер: в 1970—1980-е годы он был художественным руководителем, режиссёром-постановщиком и актёром студенческого агиттеатра МАИ „Россия“.

Начал публиковаться в 1974 году.

Дебютировал на телеэкране в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а начиная с конца 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения.

Юморист был дважды женат. От второго брака у него есть 27-летняя дочь.

LSM