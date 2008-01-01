В Даугавпилсе мужчину задержали за попытку двойного убийства и аварию

Новости Происшествия | 10 ноября 2017 | 21:04

Пресс-фото Пресс-фото

В Даугавпилсе по подозрению в двух попытках убийства и совершении автоаварии задержан мужчина 1959 г.р., сообщили в Госполиции.

Около 8 утра 9 ноября подозреваемый явился к своей бывшей жене, с которой долгое время живет раздельно, устроил скандал и причинил ей тяжкие телесные повреждения. Затем мужчина вернулся к себе домой и несколько раз ударил топором женщину 1957 г.р., залил квартиру горючим и поджег.

После этого мужчина сел в свой автомобиль Jeep и совершил на дороге Даугавпилс — Силене тяжелую аварию, врезавшись в машину Scania, которой управлял мужчина 1976 г.р. Виновник аварии с травмами госпитализирован.

В связи с произошедшим возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве при особо тяжких обстоятельствах. Расследование продолжается.

Delfi