В литературной гостиной состоялся авторский вечер Николая Науменко

Новости Культура | 10 ноября 2017 | 20:15

ЦБК ЦБК

3 ноября 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) в очередной раз распахнула свои двери литературная гостиная. На этот раз в ней прошел авторский вечер и презентация нового сборника новелл и стихов «Природа осенью дышала» Николая Науменко.

Николай Антонович Науменко родился в 1935 году на Могилевщине в многодетной крестьянской семье. На обязательную срочную службу был направлен в Даугавпилсе, в этот город потом вернулся работать и жить. Николай Антонович более 30 лет трудился слесарем на Локомотиворемонтном заводе, без отрыва от производства закончил железнодорожный техникум. Однажды написал заметку в заводскую газету «Локомотив», которую редактировал земляк Зенон Бурый. В 1993 году они вместе вошли в число учредителей белорусского общества «Уздым». Выйдя на заслуженный отдых, Н.Науменко продолжает писать прозу и стихи.

Ассоциация русских писателей Латгалии «РУСЛО-Л» издала сборник новелл Николая Науменко «Материнское сердце». И вот еще один сборник новелл и стихов увидел свет. В нем автор показывает тяжелую довоенную жизнь, военное время, армейские и трудовые будни. В простых стихах автора звучат трогательные детские воспоминания, лирические зарисовки природы и философские рассуждения о жизни, ностальгия по Беларуси. Творческое увлечение Николая Антоновича поддерживает его семья: супруга, дети и внуки.

За «круглым» столом, в непринужденной и теплой обстановке собравшиеся с интересом слушали увлекательный рассказ Н.Науменко и стихи. А потом с выходом в свет новой книги автора поздравили руководитель ЦБК Жанна Романовская, методист Мария Пометько, член Союза писателей Беларуси поэт Станислав Володько, поэтесса Анастасия Сазанкова, члены «Уздыма» Ольга Павлович, Татьяна Денисова, Евгения Гуляева, Валентина Аникина, Лилия Волкович. Выступавшие делились интересными рассказами и размышлениями, читали стихи Николая Антоновича, а еще отмечали его удивительную скромность и доброжелательность.

Музыкальный подарок автору сделал поэт и исполнитель Анатолий Галлер, который органично разбавил поэтическую палитру мелодичными красками.

В этот вечер состоялось еще одно значимое событие: заместителю председателя общества «Уздым» Ольге Павлович была торжественно вручена благодарственная грамота Даугавпилсской городской думы - за активную общественную деятельность, участие в культурной жизни города и в связи с 60-летием. Поздравляем!

Если с высоты жизненного опыта человеку есть что вспомнить и что сказать этому миру – надо рассказывать, писать, публиковаться. В этом сошлись все участники литературной гостиной в Белорусском доме. До новых встреч!



Центр белорусской культуры