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Новости Общество | 9 ноября 2017 | 22:37

В Риге пройдет концерт в поддержку воспитанников центра "Калкуны"

D-fakti.lv

26 ноября в 18.00 во Дворце культуры ВЭФ состоится необычный и очень красивый благотворительный концерт для всей семьи.

Концерт проводят музыканты Tamara Music Studio с друзьями, чтобы порадовать рижан и собрать подарки для традиционного рождественского праздника, который они затем проведут в социальном центре Latgale в Калкуни (Даугавпилсский район).

В этом социальном центре живут дети, подростки и молодые люди в возрасте от месяца до 28 лет. Помощь, самая разная, им нужна постоянно. Поэтому вместо билета на рижский концерт организаторы просят приносить подарки – одежду, обувь, игрушки, вещи для младенцев, сладости, рождественские сувениры, украшения для праздника. Все это отвезут детям в Калкуни 23 декабря.

Ждем всех вас на концерте в обновленном д/к ВЭФ (ул. Ропажу, 2). Интересно будет всем!

Особые гости на сцене: Виктор Земгалс, Мик Дукурс, Алекс Силверс , The Rigans, Павел Фомкин, Эдвард Гриезе, OZO, Тамара Рутковска и другие музыканты.

Тел. для справок – 25415051.

Mixnews.lv

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