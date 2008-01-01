Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.159 ()
|GBP
|0.884 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.7166 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании
С 25 по 29 октября 2017 года в испанском городе Санта Круз де Тенерифе состоялся Чемпионат мира по к ... {1}
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
5. Зато нас по головке погладят! {118}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
8. В Латгалии под курящем мужчиной обвалился балкон
9. Автобусы и трамваи {152}
10. Полиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю девушку
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 ноября 2017 | 22:37
В Риге пройдет концерт в поддержку воспитанников центра "Калкуны"
26 ноября в 18.00 во Дворце культуры ВЭФ состоится необычный и очень красивый благотворительный концерт для всей семьи.
Концерт проводят музыканты Tamara Music Studio с друзьями, чтобы порадовать рижан и собрать подарки для традиционного рождественского праздника, который они затем проведут в социальном центре Latgale в Калкуни (Даугавпилсский район).
В этом социальном центре живут дети, подростки и молодые люди в возрасте от месяца до 28 лет. Помощь, самая разная, им нужна постоянно. Поэтому вместо билета на рижский концерт организаторы просят приносить подарки – одежду, обувь, игрушки, вещи для младенцев, сладости, рождественские сувениры, украшения для праздника. Все это отвезут детям в Калкуни 23 декабря.
Ждем всех вас на концерте в обновленном д/к ВЭФ (ул. Ропажу, 2). Интересно будет всем!
Особые гости на сцене: Виктор Земгалс, Мик Дукурс, Алекс Силверс , The Rigans, Павел Фомкин, Эдвард Гриезе, OZO, Тамара Рутковска и другие музыканты.
Тел. для справок – 25415051.
Добавить комментарий