В Даугавпилсе, возможно, появится первый муниципальный дом

Новости Общество | 9 ноября 2017 | 22:14

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Даугавпилсская дума три года назад получила в подарок от частного предприятия девятиэтажный многоквартирный жилой дом — в тот момент балансовая стоимость неотремонтированного здания составляла три млн евро. Теперь же провели техническую экспертизу дома, что позволяет думе объявить тендер на проектирование. Город предполагает, что в следующим году в эти 110 квартир удастся поселить нужных городу специалистов, сообщает Latvijas Radio.

Девять этажей, три подъезда, 110 квартир, 8 тысяч квадратных метров — дом на Гайсмас, 7 Даугавпилсская дума в 2014 году получила в подарок от собственника — строительной фирмы Pillar 2. До этого квартиры продавали по 850 латов за квадратный метр, каждому покупателю квартиры в подарок предлагали новую Škoda Fabia. Однако особенного интереса акция не вызвала, и здание перешло в собственность самоуправления.

«Это был подарок. Собственники не могли реализовать свои планы на строительство этого объекта, и... его подарили самоуправлению»,

— указала Ивонна Фунте, глава Департамента муниципальной собственности.

Ради дальнейшего ремонта дума заказала техническую экспертизу — чтобы разработать документацию, необходимую для реновации. И получили заключение: можно начинать проектирование.

«В ближайшее время объявим тендер на проектирование и разработку технической документации. Надеемся, что будет готова уже весной следующего года, и мы сможем начать строительство, чтобы уже в конце 2018 года можно было бы эксплуатировать это здание», — указал Игорь Прелатов, первый замглавы городской думы.

Это здание, возможно, станет первым в Даугавпилсе домом с новыми муниципальными квартирами, и жильцами станут специалисты, необходимые городу.

«Упомянутое здание предназначено именно для специалистов, которых мы приглашаем из других городов — для врачей, думских кадров, которые приезжают из других муниципалитетов, а также для особых приемных семей с несколькими детьми. На данный момент жилой фонд в городе пользуется большим спросом, и часто существующим муниципальным квартирам требуется слишком большой и очень дорогой ремонт. Если у нас будет этот дом на улице Гайсмас, мы остальной жилой фонд могли бы продать, и полученные средства использовать на нужды самоуправления, и соответственно в одно централизованное здание сможем поместить своих жителей», — подчеркнул Прелатов.

Этот проект не будет социальным, указали в думе, и его целью не будет облегчить решение проблемы с очередью на муниципальные квартиры, поскольку она небольшая. В данный момент от города ждут жилье около 100 семей, отметила Фунте.

Жители микрорайона на появление такого дома и приведение пустующего здания в порядок смотрят в основном положительно, однако некоторые выражают недоумение.

«Если этот дом полностью отремонтируют и внутрь пустят жить горожан, хорошо. Но плохо, что это станет домом приезжих, иммигрантов, и нам кажется, что мы этого не хотим. Какие врачи сюда придут, если центр города полон пустых квартир?» — заявил один из горожан.

Самоуправление подтвердило, что дом будет в ведении муниципалитета, и предназначен именно для привлечения необходимых специалистов. Вопрос в том, во сколько обойдется приведение в порядок девятиэтажного здания, чтобы уже в следующем году ключи от квартир в нем могли получить 110 новых собственников. В прошлом году перед формированием бюджета звучало мнение, что речь может идти о миллионе евро.

LSM