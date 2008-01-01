В Даугавпилсском музее проходит акция по сгибанию красно-бело-красных ленточек

Новости Общество | 9 ноября 2017 | 21:07

Накануне больших государственных торжеств Даугавпилс одел свой праздничный красно-бело-красный наряд.

Предпраздничная атмосфера царила сегодня и в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, где вот уже пятый раз подряд проходит акция по сгибанию ленточек цвета государственного флага. Первыми свой вклад во всеобщий праздник пришли сделать воспитанники детских садов и первоклашки.

Еще не совсем ловкие детские ручонки, следуя инструкции, складывали ленточки, закрепляя их булавками. Каждому достался такой отличительный знак праздника. В музее считают, что патриотизму и любви к своей стране надо учить через простые действия с самого детства, одновременно, в доступной форме рассказывая о ее истории и легендах.

На этом праздничные мероприятия в музее не закончатся. Ноябрь ознаменуется открытием сразу двух новых выставок. Одна - передвижная – посвящена нашим знаменитым землякам, вторая – художественная, где представят работы Валды Межбарде.

Отметим, что передвижную выставку «Наши земляки» по предварительной записи могут размещать у себя учебные и культурные учреждения города.

И еще важное мероприятие, которое стоит посетить. Музей вот уже пятый год подряд организует факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса. Мероприятие уже завоевало популярность у даугавпилчан и гостей города. В этом году по прогнозам оно будет не менее массовым и светлым.

Частицу света и тепла своей души каждый может пронести по улицам города и оставить ее на площади Единства. Пусть тысячи маленьких огоньков будут символом единения людей, живущих в Даугавпилсе! Пусть факельное шествие объединит горожан в преддверии праздника, когда мы все вместе скажем: с днем рождения, Латвия!

Daugavpils.lv