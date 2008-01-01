Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
3 .. 5 C
Утро
3 .. 5 C
День
2 .. 4 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 по 31 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

5. Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании {1}

6. Зато нас по головке погладят! {118}

7. Полиция разбирается с нелестными интернет-комментариями в адрес Вилякской думы

8. Шум на работе! Как действовать? {1}

9. Автобусы и трамваи {152}

10. Кто поможет бездомному Антону? {8}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Общество | 9 ноября 2017 | 21:07

В Даугавпилсском музее проходит акция по сгибанию красно-бело-красных ленточек

Накануне больших государственных торжеств Даугавпилс одел свой праздничный красно-бело-красный наряд.

Предпраздничная атмосфера царила сегодня и в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, где вот уже пятый раз подряд проходит акция по сгибанию ленточек цвета государственного флага. Первыми свой вклад во всеобщий праздник пришли сделать воспитанники детских садов и первоклашки.
Еще не совсем ловкие детские ручонки, следуя инструкции, складывали ленточки, закрепляя их булавками. Каждому достался такой отличительный знак праздника. В музее считают, что патриотизму и любви к своей стране надо учить через простые действия с самого детства, одновременно, в доступной форме рассказывая о ее истории и легендах.
На этом праздничные мероприятия в музее не закончатся. Ноябрь ознаменуется открытием сразу двух новых выставок. Одна - передвижная – посвящена нашим знаменитым землякам, вторая – художественная, где представят работы Валды Межбарде.
Отметим, что передвижную выставку «Наши земляки» по предварительной записи могут размещать у себя учебные и культурные учреждения города.
И еще важное мероприятие, которое стоит посетить. Музей вот уже пятый год подряд организует факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса. Мероприятие уже завоевало популярность у даугавпилчан и гостей города. В этом году по прогнозам оно будет не менее массовым и светлым.
Частицу света и тепла своей души каждый может пронести по улицам города и оставить ее на площади Единства. Пусть тысячи маленьких огоньков будут символом единения людей, живущих в Даугавпилсе! Пусть факельное шествие объединит горожан в преддверии праздника, когда мы все вместе скажем: с днем рождения, Латвия!

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 