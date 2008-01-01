Четверг, 9 ноября: прохладно и облачно

Новости Латвия | 9 ноября 2017 | 20:59

В некоторых западных и восточных городах ожидается кратковременный дождь.

Температура воздуха после полудня — от -1 до +6 градусов. В отдельных краях порывы южного и юго-восточного ветра достигнут 10-12 м/с.

В латвийской столице +3...+5. Весь день почти безветренно, небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM