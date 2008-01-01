Поездки жителей приграничных территорий Латвии и России упростят

Новости Политика | 8 ноября 2017 | 23:32

Пресс-фото Пресс-фото

Правительство сегодня уполномочило госсекретаря МИД Андрея Пилдеговича подписать соглашение об изменениях, упрощающих порядок взаимных поездок для жителей приграничных территорий Латвии и России.

Ранее утвержденные правительством изменения касаются четырех статей соглашения, заключенного 20 декабря 2010 года. Согласно одному из них, при пересечении латвийско-российской госграницы в рамках местного приграничного сообщения отметка о пересечении границы в разрешение на перемещение приграничных жителей и в действительные проездные документы ставиться не будет.



Жители приграничных территорий, имеющие разрешения на местное приграничное перемещение, смогут находиться на приграничной территории второй страны в течение срока действия этого разрешения без ограничений по времени.

Срок каждого непрерывного пребывания на приграничной территории второй страны в течение срока действия разрешения на местное приграничное перемещение не должен превышать 90 дней.



Для получения разрешения на местное приграничное перемещение не надо будет предъявлять полис медицинского страхования.



Эти изменения вносятся с целью способствовать взаимным социально-экономическим контактам жителей приграничных территорий Латвии и России.

Vesti.lv