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Новости Политика | 8 ноября 2017 | 23:32
Поездки жителей приграничных территорий Латвии и России упростят
Правительство сегодня уполномочило госсекретаря МИД Андрея Пилдеговича подписать соглашение об изменениях, упрощающих порядок взаимных поездок для жителей приграничных территорий Латвии и России.
Ранее утвержденные правительством изменения касаются четырех статей соглашения, заключенного 20 декабря 2010 года. Согласно одному из них, при пересечении латвийско-российской госграницы в рамках местного приграничного сообщения отметка о пересечении границы в разрешение на перемещение приграничных жителей и в действительные проездные документы ставиться не будет.
Жители приграничных территорий, имеющие разрешения на местное приграничное перемещение, смогут находиться на приграничной территории второй страны в течение срока действия этого разрешения без ограничений по времени.
Срок каждого непрерывного пребывания на приграничной территории второй страны в течение срока действия разрешения на местное приграничное перемещение не должен превышать 90 дней.
Для получения разрешения на местное приграничное перемещение не надо будет предъявлять полис медицинского страхования.
Эти изменения вносятся с целью способствовать взаимным социально-экономическим контактам жителей приграничных территорий Латвии и России.
Vesti.lv
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