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Новости Общество | 8 ноября 2017 | 21:47

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 1 по 11 ноября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 30 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Artamonova Teresa (09.05.1939 - 04.11.2017)
Borodkina Aleksandra (17.01.1927 - 01.11.2017))
Čistiļins Igors (10.12.1958 - 02.11.2017)
Dmitrijevs Jepifans (11.02.1932 - 01.11.2017)
Gurinoviča Ksenija (19.01.1932 - 01.11.2017)
Hodkeviča Jefrosinija (09.10.1930 - 06.11.2017))
Karkovs Staņislavs (29.12.1951 - 01.11.2017)
Kondratjevs Igors (25.11.1954 - 03.11.2017)
Koroļova Olga (09.08.1941 - 04.11.2017)
Kovaļovs Oļegs (21.12.1984 - 03.11.2017)
Kurtišs Jānis (25.07.1930 - 04.11.2017)
Laviša Antoņina (21.08.1929 - 03.11.2017)
Lazdāns Vitālijs (27.08.1941 - 02.11.2017)
Mikuckis Heronims (01.11.1937 - 31.10.2017)
Minkevičs Leonīds (12.04.1957 - 03.11.2017)
Perehods Daniils (03.10.2017 - 31.10.2017)
Pirčaka Jeļizaveta (29.10.1927 - 04.11.2017)
Popova Irēna (12.11.1940 - 07.11.2017)
Pupins Josifs (18.02.1944 - 01.11.2017)
Putāns Ilmārs (13.02.1954 - 01.11.2017)
Savicka Miropija (20.12.1941 - 05.11.2017)
Seņkova Vija (14.06.1939 - 01.11.2017)
Sivcovs Jevgeņijs (11.11.1946 - 03.11.2017)
Smoļakova Praskovja (20.05.1927 - 04.11.2017)
Staseviča Anna (02.11.1926 - 31.10.2017)
Šitenkovs Ivans (01.07.1927 - 02.11.2017)
Valuto Marija (01.02.1956 - 04.11.2017)
Zaburdajeva Monika (09.07.1935 - 01.11.2017)
Zaiceva Zinaīda (03.10.1930 - 06.11.2017)
Zavackis Josifs (16.08.1948 - 02.11.2017).
 

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