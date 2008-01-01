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Новости Латвия | 8 ноября 2017 | 21:42
Собрано 10 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения
На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" за неполные две недели собрано 10 тысяч подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения, сообщает ЛЕТА.
Автор инициативы Денис Бартецкий призывает подписаться против "намерений Министерства образования и науки ввести обучение на латышском языке во всех школах нацменьшинств".
"Если планы министра образования Карлиса Шадурскиса будут реализованы, мы рискуем нанести непоправимый вред качеству образования. Образованию наших детей. Нашим детям", - считает автор инициативы.
На его взгляд, в результате реформы детям станет труднее осваивать учебный материал, поэтому их знания по сравнению со знаниями латышских детей, которые учатся на своем родном языке, ухудшатся. "Осваивать основы наук, например, химии или физики, на языке, который не является родным, труднее", - уверен Бартецкий. Ему также непонятно, кто и как будет объяснять русским детям на латышском языке грамматику английского языка.
Бартецкий возмущен тем, что у Шадурскиса нет ясного изложенного обществу плана проведения реформы, а также человеческих ресурсов. Он ссылается на президента Латвии Раймонда Вейониса, заявившего, что если реформа будет вводиться немедленно, могут возникнуть проблемы с подготовкой учителей. "И нам, и вам совершенно ясно, что вопросы о языке всегда появляются в повестке дня именно перед выборами. Не дадим сделать наших детей разменной монетой в руках политиков!" - призывает он.
Как сообщалось, Шадурскис объявил о плане в 2020/2021 учебном году перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык.
ЛЕТА
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