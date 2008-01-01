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Новости Экономика | 8 ноября 2017 | 21:24
Бизнесмен: если в Латгале повысят минимальную зарплату, 20 000 фирм будут вынуждены закрыться
Комиссия Сейма по запросам выразила обеспокоенность будущим Латгале из-за экономических обстоятельств, в том числе высокого уровня бедности в регионе, сообщает ЛЕТА.
Эта тема была поднята при рассмотрении запроса оппозиционных депутатов к премьер-министру Марису Кучинскису по поводу резкого повышения минимальной зарплаты, которое, на их взгляд, отрицательно скажется на латгальских предпринимателях.
Предприниматель Раймонд Ниперс на заседании комиссии заявил, что не поддерживает повышение минимальной зарплаты, так как оно приведет к ликвидации многих предприятий. По его прогнозам, будет ликвидировано около 20 000 предприятий.
Представители Министерства охраны среды и регионального развития напомнили, что для улучшения ситуации в Латгале предложено дополнительное финансирование, чтобы обеспечить предпринимателям рабочие помещения и подключение к инженерным коммуникациям. Планируется также расширить применение условий специальной экономической зоны, использовать выделенное Норвегией софинансирование на поддержку молодежи и повышение продуктивности предприятий.
В среду комиссия по запросам отклонила запрос оппозиционных депутатов из-за трудного положения предпринимателей отменить повышение минимальной зарплаты в Латгале или хотя бы не допускать ее повышения больше чем на 20 евро в год.
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