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Новости Латвия | 8 ноября 2017 | 21:18

За год цены в Латвии выросли на 2,8%

Пресс-фото

Потребительские цены в Латвии в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем повысились на 0,7%, за год (по сравнению с октябрем 2016 года) - на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает ЛЕТА.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре повысился на 2,8%.

Цены на товары за месяц выросли на 1,1%, на услуги - снизились на 0,4%, за год - повысились соответственно на 2,8% и на 2,9%.

Наибольшее влияние на изменение цен за месяц оказали рост цен на одежду (на 4,4%) и обувь (на 4,9%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 1%), связанные с транспортом товары и услуги (на 0,9%).

Наибольшее влияние на изменение цен за год в октябре оказали рост цен продукты питания и безалкогольные напитки (на 5,3%), в группе различных товаров и услуг (на 7,6%), на связанные с транспортом товары и услуги (на 2,2%), связанные с жильем товары и услуги (на 1,9%), в группе здравоохранения (на 3,3%), в группе отдыха и культуры (на 2,2%).

Как сообщалось, в сентябре месячная инфляция в Латвии составила 0,3%, годовая - 2,9%, среднегодовая - 2,7%.

Делфи

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