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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 ноября 2017 | 21:10
Даугавпилс построит путепровод за 6,5 млн евро
В ближайший год внешний облик Даугавпилса изменится: в городе появится путепровод, который соединит два микрорайона, что позволит автоводителям проезжать над железнодорожными путями и больше не стоять на переезде в ожидании поднятия шлагбаума, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
Кратчайший путь для жителей Даугавпилса, передвигающихся на автомобилях из центра города в такие микрорайоны, как Новое Строение и Химия, пролегает через два железнодорожных переезда. Нередко путь, который предполагалось преодолеть всего за несколько минут, из-за вынужденного стояния перед опущенным шлагбаумом растягивается надолго.
Даугавпилчанин Юрий надеется, что путепровод позволит сэкономить время: «Смотрел по карте — нормально! Центр города разгрузится, потому что, когда едешь через переезды, обычно всегда стоишь. Поехал и думаешь: вот здесь я быстрее — и оказывается не быстрее, а ты потерял — стоишь, на втором переезде стоишь, и в результате ты проиграл. Один раз не так давно стоял. Наверно, с километр очередь от того переезда — почти до второго переезда. Некоторые не выдерживают, разворачиваются — и в другую сторону».
Инструктор по вождению Юрий Ануфриев старается использовать объездные пути, так как в большинстве случаев на переезде приходилось стоять. «Я пробовал, но в основном не везло, поэтому я стараюсь сразу не ехать, а объезжать где-то. Обучение вождению — время ограничено, человек платит деньги, а мы будем стоять на переезде? Это же недопустимо. Никому не понравится, и сразу объезжаем».
Самоуправление Даугавпилса завершило процедуру закупки, и в этом году ожидается начало строительства. Общая сумма проекта составляет почти 11 млн евро без НДС. В данной закупке было два лота – строительство подъездных путей и строительство самого путепровода, продолжает заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов:
«Первый лот – часть А выиграла фирма «Биндерс». На данный момент заключается договор на этот лот, что касается «T un KT» — части путепровода, то договор заключен. В принципе, все работы должны начинаться синхронно, как часть А, так и часть B».
Строительство объекта должно быть завершено в течение года, говорит Прелатов:
«Строители путепровода должны работать уже завтра, когда подготовят все документы и будут готовы приступить к работам. Они планируют за год всё построить, и будем надеяться, что на технологический перерыв уходить не будут. Соединится Новое Строение и микрорайон молочного комбината. И ликвидируется один переезд, тот, что в районе бывшего роддома».
В максимальной точке высота путепровода составит около 8 метров, чтобы не возникло проблем с движением железнодорожного транспорта, рассказывает инженер проектного отдела Сергей Горник:
«Кроме самого путепровода, которой соединит улицы Смилшу и Смилтенес через железнодорожный переезд, реконструируется часть прилегающих улиц. Будет четыре полосы, по две в каждом направлении. 3,25 м – ширина каждой полосы».
Для велосипедистов и пешеходов будет оборудована дорожка по одной стороне, шириной 2 с половиной метра.
Путепровод, который соединит улицы Смилшу и Смилтенес, решит только половину проблемы. Чтобы полностью избежать стояния на переездах, необходимо реализовать вторую очередь строительства, которая соединит ул. Смилтенес с ул. Кандавас. В самоуправлении рассчитывают, что через год получится внести в бюджет техническое проектирование второй очереди строительства.
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