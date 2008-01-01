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Новости Общество | 8 ноября 2017 | 21:06

В Даугавпилсской крепости 14 ноября откроют памятник латвийским солдатам

В парке Даугавпилсской крепости состоится открытие восстановленного памятника солдатам 10-го пехотного Айзпутенского полка Земгальской бригады Латвийской армии. Он посвящен 44-м бойцам, погибших за свободу Латвии.

Впервые памятник открылся 14 ноября 1924 года. По его бокам установлены две гранитные пластины, на которых написано: «Погибшим в боях за освобождение в 1918-1920 гг. солдатам Десятого пехотного Айзпутенского полка и бывшего Первого батальона Латвийских стрелков» и девиз полка: «Твой народ не исчезнет, когда ты идешь умирать за народ».

Позднее этот памятник пережил радикальные перемены. В 1944 году советская власть установила на место памятника бюст Сталина, который в 50-е годы сменили на бюст Ленина – его затем перенесли на другое место. И все эти годы в крепости можно было увидеть лишь фрагмент уничтоженного памятника.

Благодаря инициативе общества «Наследие Даугавпилса», сейчас памятник восстановлен в изначальном виде.

Церемония открытия состоится в полдень 14 ноября – в ней примут участие должностные лица, Оркестр Национальных вооруженных сил, состоится парад Земессардзе.

LSM

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