Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 ноября
Всемирный день КВН
Именины:
Агра, Александра / Антон, Василий, Дмитрий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Люди сегодня будут принимать ваши слова чересчур близко к сердцу. Посему будьте аккуратнее в выражениях, а то, не дай Бог, кому-то из ваших собеседников неотложка понадобится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1562 ()
|GBP
|0.8804 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.0443 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 25 по 31 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.
2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
5. Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании {1}
6. Зато нас по головке погладят! {118}
7. Полиция разбирается с нелестными интернет-комментариями в адрес Вилякской думы
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 8 ноября 2017 | 21:04
Даугавпилс успешно прорекламировал свои туристические возможности
В конкурсе «Культурный туризм 2017» Европейских туристических направлений передового опыта или EDEN (“European Destinations of Excellence”), Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления приняло участие с заявкой «Даугавпилс» и вошло в число четырех самых успешных участников конкурса, заняв второе место. Победителем конкурса было признано Агентство Цесисского самоуправления «Цесисский центр культуры и туризма» с заявкой «Цесис – где прошлое встречается с будущем».
Председатель комиссии по оценке конкурса, директор департамента туризма при Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) Инесе Ширава указала, что во время рабочего процесса происходили интенсивные дискуссии, во время которых упоминались различные аргументы в пользу одного или иного туристического направления. Между претендентами состоялась напряженная борьба.
Конкурс «Культурный туризм 2017» в этом году получил большой отклик - более 20 заявок. Во вторую часть конкурса были выдвинуты шесть участников, с которыми комиссия ознакомилась в личном присутствии. Среди четырех самых успешных участников, последователей победителя конкурса, наряду с Даугавпилсом были также Турайдский музей – заповедник с заявкой «Исторический центр Турайды», Самоуправление Лимбажского края с заявкой «Лимбажи - город торгового союза Ганзы», и Туристический информационный центр Тукумса с заявкой «Тукумс – жемчужина в венке Курземе».
Целью конкурса было продвижение предложения культурного туризма, основанного на ценностях материальной культуры – культурно историческое наследие или богатство современной культуры, такое как исторические или археологические памятники, промышленные объекты, музеи, театры, галереи, современные архитектурные здания и т.д. Предложение туристических направлений оценивалось в соответствии с критериями, которые соответствуют правилам развития туризма Латвии и принципам устойчивого развития туризма. Также учитывалось качество предложения, долгосрочность направления, индивидуализация, добавленная ценность, привлечение туристов и возможность для туристов получить новый опыт.
Став последователем победителя в конкурсе, Даугавпилс будет обеспечен гласностью в Латвии, а также сможет принять участие в мероприятиях, организованных Европейской комиссией для членов сети EDEN в Латвии и других странах Европы.
Результаты конкурса были объявлены во вторник, во время Туристической конференции «Как быть привлекательным культурным направлением», которую организовал Департамент туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Конференция проходила в Музее истории Риги и мореходства.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий