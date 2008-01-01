Даугавпилс успешно прорекламировал свои туристические возможности

Новости Культура | 8 ноября 2017 | 21:04

В конкурсе «Культурный туризм 2017» Европейских туристических направлений передового опыта или EDEN (“European Destinations of Excellence”), Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления приняло участие с заявкой «Даугавпилс» и вошло в число четырех самых успешных участников конкурса, заняв второе место. Победителем конкурса было признано Агентство Цесисского самоуправления «Цесисский центр культуры и туризма» с заявкой «Цесис – где прошлое встречается с будущем».

Председатель комиссии по оценке конкурса, директор департамента туризма при Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) Инесе Ширава указала, что во время рабочего процесса происходили интенсивные дискуссии, во время которых упоминались различные аргументы в пользу одного или иного туристического направления. Между претендентами состоялась напряженная борьба.

Конкурс «Культурный туризм 2017» в этом году получил большой отклик - более 20 заявок. Во вторую часть конкурса были выдвинуты шесть участников, с которыми комиссия ознакомилась в личном присутствии. Среди четырех самых успешных участников, последователей победителя конкурса, наряду с Даугавпилсом были также Турайдский музей – заповедник с заявкой «Исторический центр Турайды», Самоуправление Лимбажского края с заявкой «Лимбажи - город торгового союза Ганзы», и Туристический информационный центр Тукумса с заявкой «Тукумс – жемчужина в венке Курземе».

Целью конкурса было продвижение предложения культурного туризма, основанного на ценностях материальной культуры – культурно историческое наследие или богатство современной культуры, такое как исторические или археологические памятники, промышленные объекты, музеи, театры, галереи, современные архитектурные здания и т.д. Предложение туристических направлений оценивалось в соответствии с критериями, которые соответствуют правилам развития туризма Латвии и принципам устойчивого развития туризма. Также учитывалось качество предложения, долгосрочность направления, индивидуализация, добавленная ценность, привлечение туристов и возможность для туристов получить новый опыт.

Став последователем победителя в конкурсе, Даугавпилс будет обеспечен гласностью в Латвии, а также сможет принять участие в мероприятиях, организованных Европейской комиссией для членов сети EDEN в Латвии и других странах Европы.

Результаты конкурса были объявлены во вторник, во время Туристической конференции «Как быть привлекательным культурным направлением», которую организовал Департамент туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Конференция проходила в Музее истории Риги и мореходства.

Daugavpils.lv