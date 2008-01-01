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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 ноября 2017 | 21:01
Будущее за инженерами – считают в Даугавпилсском филиале РТУ
Для Даугавпилса проблема нехватки инженерных кадров очень актуальна. Высоко квалифицированных технических специалистов не хватает как в производственной сфере, так и на предприятиях самоуправления. Однако условия для обеспечения города такими кадрами созданы: в Даугавпилсе с 1961 года работает филиал Рижского технического Университета.
В последнее время выпускники школ идут сюда не охотно. Технические специальности требуют хорошей школьной подготовки по фундаментальной математике, физике, знаний по химии. Учиться в техническом вузе не легко, однако очень увлекательно и перспективно. На рынке труда по всей Европе сейчас высоко ценятся инженерные кадры в таких сферах как IT-технологии, энергетика, строительство, машиностроение. Для выпускников средних школ Даугавпилса и всей Латгалии филиал Рижского технического университета – возможность комфортно и не уезжая сразу в столицу войти в профессиональный мир науки и техники.
После окончания второго курса дневного отделения студенты продолжают обучение на соответствующих факультетах Рижского Технического университета и там защищают свою дипломную работу. Для получения степени бакалавра необходимо пройти трехгодичный курс. Далее, тех кого прельщает академическая карьера могут получить степень магистра, те кто больше склонен к практической деятельности – диплом инженера. Задача филиала – максимально качественно подготовить студентов для дальнейшей учебы в Риге и для этого здесь есть все условия: опытный академический персонал и современная материально-техническая база. Начинать учебу рядом с домом комфортно по многим причинам, но главное, это уютная атмосфера обучения и индивидуальный подход к каждому студенту. На ежегодных конференциях, студенты представляют теоретические и практические исследования в различных отраслях: инженерно-экономической, развития народного хозяйства, архитектурной, строительной, информационных технологий, механической, электронной, электротехнической и материаловедения. Большая часть выпускников находит работу здесь в Даугавпилсе, благо дело спрос на инженеров в нашем городе будет всегда.
Преподаватели Рижского технического университета советуют учащимся средних школ усиленно обращать внимание на математику и физику, тогда получить востребованное образование будет гораздо легче. И помните, современное развитие основано на высоконаучных технологиях, так что будущее за инженерами!
Daugavpils.lv
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