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Новости Экономика | 8 ноября 2017 | 21:01

Власти Даугавпилса планируют продать землю аэропорта

Daugavpils.lv

В Даугавпилсской городской думе рассматривают вариант продажи земельного участка, приобретенного более 10 лет назад под строительство аэропорта, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Земельный участок на месте бывшей советской авиабазы в поселке Лоцики Даугавпилсского края был куплен за 1,5 млн евро. С 2005 года городские власти с разной долей интенсивности пытались привлечь инвестиции в этот проект. После июньских муниципальных выборов этого года новая власть объявила, что проект аэропорта заморожен на неопределенный срок.

Сменивший Андрея Элксниньша на посту мэра Рихард Эйгимс, в предвыборной гонке обещавший привлечь китайских инвесторов, на данный момент считает, что продажа земли, которая планировалась под аэропорт – разумное решение: «Сам проект временно заморожен, назовем его так. Любые вопросы, которые будут касаться аэропорта, мы будем решать. У нас есть два варианта: либо продать... Такое предложение было. Пока ведем переговоры, и у меня нет уверенности, что они закончатся как-то успешно.

Я назвал цифру почти в три миллиона. Люди пришли в ужас: «Да вы что — такие деньги». Почему 2-3 миллиона? Мы все прекрасно знаем, сколько мы туда вложили, и хотели бы вернуть то, что мы вложили и потратили. Те же китайцы и Россия, и немцы, с которыми тоже был разговор. Мы с ними со всеми ведем переговоры».

LSM

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