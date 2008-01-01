Среда, 8 ноября: пасмурно, но без дождя и снега

Новости Латвия | 8 ноября 2017 | 20:59

С раннего утра по всей стране будет сильная облачность, однако осадков не ожидается.

Днем столбик термометра поднимется до отметки от +3 до +7 градусов. Юго-восточный ветер будет слабым, его скорость не превысит 3 м/с.

В Риге во второй половине дня потеплеет лишь до +7. Весь день будет сильная облачность, но без осадков. Ветер слабый.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM