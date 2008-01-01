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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 ноября
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Сегодня эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимальное усилие в верном направлении, и остальное произойдет само.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 ноября 2017 | 20:59
Среда, 8 ноября: пасмурно, но без дождя и снега
С раннего утра по всей стране будет сильная облачность, однако осадков не ожидается.
Днем столбик термометра поднимется до отметки от +3 до +7 градусов. Юго-восточный ветер будет слабым, его скорость не превысит 3 м/с.
В Риге во второй половине дня потеплеет лишь до +7. Весь день будет сильная облачность, но без осадков. Ветер слабый.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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