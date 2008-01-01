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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей. Мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 ноября 2017 | 21:01
Социальная служба продолжает прием клиентов в микрорайонах
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» информирует, что 15 –го , 22-го и 29-го ноября 2017 года с 9.00 до 13.00 будет организован прием жителей поселка Общества слепых по адресу ул. Чиекуру 5 -17.
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
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