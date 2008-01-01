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Новости Общество | 7 ноября 2017 | 20:56
Каток на «Локомотиве» - дорогое удовольствие
Последний раз каток на стадионе «Локомотив» заливали в далеком 2001 году. С тех пор прошло 16 лет и дети даугавпилчан уже давно придаются зимней забаве в Ледовом дворце, либо на катке в центре города на площади Виенибас, который в наши, ставшие слишком теплыми зимы, делают искусственным, чтобы по возможности продлить удовольствие. Такой каток на площади Виенибас будет и в этом году. Это на прошедшей пресс-конференции всем обещал председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим.
Однако, идея залить каток на стадионе «Локомотив», прозвучавшая накануне в медийном пространстве города, казалось всколыхнула ностальгирующих по детству и юности горожан. И мы направились на место, чтобы понять насколько осуществима эта затея. Первое что бросилось в глаза – не ровный профиль гаревой дорожки. Уклон трека делают для более высоких скоростей и зрелищности соревнований.
Однако не только это является препятствием к организации катка на Локомотиве. Имеющееся освещение очень мощное. Для подсветки катка оно выйдет слишком дорогим и это отразится на цене входного билета. Кроме этого, для качественной заливки льда нужна горячая вода. Её на стадионе нет. И еще один важный момент – отсутствие приспособленного помещения для организации раздевалки и гардероба. То строение, которое много лет назад для этого использовали, служит хранилищем для надувных бортов, так необходимых для проведения международных соревнований.
Можно конечно потратить значительные денежные средства и решить эти проблемы. Вопрос в другом – как это отразится на стоимости входных билетов? По предварительным подсчетам цена входного билета будет на порядок выше, чем в Ледовом. Нужен ли городу такой каток?
Daugavpils.lv
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