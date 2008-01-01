Открытие нового выставочного сезона в Арт-центре им. Марка Ротко

Новости Культура | 7 ноября 2017 | 20:54

16 ноября в 16.00, в преддверии 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко состоится открытие нового выставочного сезона – СЕВЕРНЫЙ ШАРМ.

Новый выставочный сезон в Центре Ротко объединяет северное спокойствие, сдержанность, минимализм и лаконичность в форме, цвете и творческом мышлении.

Выставочный сезон, каждого интересующегося искусством, удивит проектом группы датских художников «ТРАНСФИГУРАЦИИ», в котором представлено не только актуальное в современном искусстве Дании, но и новейшие возможности в искусствоведении и технологиях.

Совершенно иное мировоззрение и почерк в живописи демонстрируют литовский художник РИЧАРДАС ГАРБАЧАУСКАС (RIČARDAS GARBAČAUSKAS) и норвежская художница Беата Гъерсволд (Beate Gjersvold). На выставке пластику керамических форм представят художницы УНА ГУРА и СИЛВИЯ ШМИДКЕНА. Пиететное отношение ЭГИЛСА РОЗЕНБЕРГСА к классическому текстилю является полной противоположностью творчеству ПЕТЕРИСА СИДАРСА, который постоянно, как бы играя с контрастами, жаждет экспериментировать и тем самым подтверждает многообразие текстильного искусства.

Приближается зима и зимний сезон приносит особый шарм, настроение, гармонию и небольшой огонек, который согреет мысли каждого в ожидании весны.

Новые выставки бесплатно можно будет посмотреть во время открытия выставочного сезона с 16.00 до 17.00.

Выставки нового выставочного сезона можно будет посмотреть до 14 января 2018 года.



Более подробная информация и аннотации выставок:

http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

Благодарим за поддержку: Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Латвийское посольство в Норвегии, CAPAROL, SIA Valmiermuiža, DEVONA.

Daugavpils.lv