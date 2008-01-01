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Новости Культура | 7 ноября 2017 | 20:23

«Влюбленные в Латгалию» выставлены в рижской галерее

Пресс-фото

В Риге в культурном центре «Grata JJ» с 17 ноября 2017 года открываются две новые выставки - «Анатомия света» и «Влюбленные в Латгалию».

Второй этаж культурного центра занимают работы творческого объединения V.I.V.A. с выставкой «Влюбленные в Латгалию».

Экспозиция приурочена к изданию каталога в честь многолетнего совместного творчества художниц Латгалии - Весмы Ушпеле, Илзе Гриезане, Вии Ступане, Агры Ритини. Каталог создавался при поддержке Агентства развития региона Латгале, Государственного фонда Капитала Культуры, АО Латвийские гос леса.

Выставка «Влюбленные в Латгалию» – это рассказ о четырех талантливых художницах из Латгалии, влюбленных в жизнь, которые встречаются время от времени и делятся своим опытом и настроениями, обогащая и вдохновляя друг друга.

Они живут в разных округах Латгалии. Весма из Малты, Илзе из Ливаны, Вия из Аглоны, а Агра из Резекне. Все вместе - это и есть Латгалия. Вместе проводят выставки, вместе участвуют в пленэрах. За 10 лет пройдено немало дорог, разработано большое количество проектов в Латгалии, Курземе, Видземе и Земгале, каждый из которых наполнял их творчество новым опытом и идеями. Общее количество выставок уже превысило два десятка. Работы побывали в Латвии, Литве и Германии.

Регулярно картины художниц можно увидеть на традиционных осенних выставках латгальских художников, в Музее истории культуры Латгалии, в Ротко центре и на ежегодном конкурсе пейзажной живописи Латвии им.Язепа Пигозниса.

Объединение V.I.V.A. внесла значительный вклад в сохранение традиций латвийской пейзажной живописи.

Выставки будут открыты до 20 декабря по адресу А.Пумпура 2. Вход бесплатный.

TVnet.lv

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