Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 ноября
Именины:
Хелма, Лотарс / Валериан, Валерий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей. Мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 4 .. 6 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.159 ()
|GBP
|0.8839 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.3327 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Гражданин Латвии на машине пытался прорваться через границ
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. В Даугавпилсе факельным шествием отпразднуют День Лачплесиса {1}
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
7. Зато нас по головке погладят! {118}
8. Шум на работе! Как действовать? {1}
9. Руководство Даугавпилса встретилось с литовскими бизнесменами
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 7 ноября 2017 | 20:23
«Влюбленные в Латгалию» выставлены в рижской галерее
В Риге в культурном центре «Grata JJ» с 17 ноября 2017 года открываются две новые выставки - «Анатомия света» и «Влюбленные в Латгалию».
Второй этаж культурного центра занимают работы творческого объединения V.I.V.A. с выставкой «Влюбленные в Латгалию».
Экспозиция приурочена к изданию каталога в честь многолетнего совместного творчества художниц Латгалии - Весмы Ушпеле, Илзе Гриезане, Вии Ступане, Агры Ритини. Каталог создавался при поддержке Агентства развития региона Латгале, Государственного фонда Капитала Культуры, АО Латвийские гос леса.
Выставка «Влюбленные в Латгалию» – это рассказ о четырех талантливых художницах из Латгалии, влюбленных в жизнь, которые встречаются время от времени и делятся своим опытом и настроениями, обогащая и вдохновляя друг друга.
Они живут в разных округах Латгалии. Весма из Малты, Илзе из Ливаны, Вия из Аглоны, а Агра из Резекне. Все вместе - это и есть Латгалия. Вместе проводят выставки, вместе участвуют в пленэрах. За 10 лет пройдено немало дорог, разработано большое количество проектов в Латгалии, Курземе, Видземе и Земгале, каждый из которых наполнял их творчество новым опытом и идеями. Общее количество выставок уже превысило два десятка. Работы побывали в Латвии, Литве и Германии.
Регулярно картины художниц можно увидеть на традиционных осенних выставках латгальских художников, в Музее истории культуры Латгалии, в Ротко центре и на ежегодном конкурсе пейзажной живописи Латвии им.Язепа Пигозниса.
Объединение V.I.V.A. внесла значительный вклад в сохранение традиций латвийской пейзажной живописи.
Выставки будут открыты до 20 декабря по адресу А.Пумпура 2. Вход бесплатный.
Добавить комментарий