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Новости Латвия | 7 ноября 2017 | 20:14
Проект развития Даугавпилсского аэропорта пока заморожен
Проект развития Даугавпилсского аэропорта пока заморожен, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, изыскиваются возможные решения, сообщил на пресс-конференции председатель Даугавпилсской гордумы Рихард Эйгимс, пишет ЛЕТА.
Одним из возможных сценариев развития аэропорта считается его продажа. Однако купить аэропорт за 2-3 млн евро (такую сумму в него уже вложило самоуправление) никто из инвесторов пока тоже не готов.
Как сообщалось, хотя аэропорт и является важным объектом развития города, ни на один из трех сценариев его развития, которые обошлись бы соответственно в 24 млн евро, 9,5 млн евро и 2 млн евро,
у самоуправления пока нет средств. Финансирование из фондов ЕС на эти цели тоже пока недоступно.
О том, что аэропорт не является основным приоритетом развития Даугавпилса, и не будет им до того момента, пока не возникнет возможность привлечь для его развития частный капитал, средства ЕС или госбюджета, ранее заявил также теперь уже бывший председатель Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш.
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