Новости Латвия | 7 ноября 2017 | 20:14

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Проект развития Даугавпилсского аэропорта пока заморожен, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, изыскиваются возможные решения, сообщил на пресс-конференции председатель Даугавпилсской гордумы Рихард Эйгимс, пишет ЛЕТА.

Одним из возможных сценариев развития аэропорта считается его продажа. Однако купить аэропорт за 2-3 млн евро (такую сумму в него уже вложило самоуправление) никто из инвесторов пока тоже не готов.

Как сообщалось, хотя аэропорт и является важным объектом развития города, ни на один из трех сценариев его развития, которые обошлись бы соответственно в 24 млн евро, 9,5 млн евро и 2 млн евро,

у самоуправления пока нет средств. Финансирование из фондов ЕС на эти цели тоже пока недоступно.

О том, что аэропорт не является основным приоритетом развития Даугавпилса, и не будет им до того момента, пока не возникнет возможность привлечь для его развития частный капитал, средства ЕС или госбюджета, ранее заявил также теперь уже бывший председатель Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш.

TVnet