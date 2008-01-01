Возврат подоходного налога: максимум — 120 евро на руки ежегодно

Новости Латвия | 7 ноября 2017 | 19:21

D-fakti.lv D-fakti.lv

С 2018 года латвийские трудящиеся лишатся части налоговых льгот. Правительство утвердило соответствующие поправки к правилам об оправданных расходах на образование и лечение, подготовленные Минфином. Летом Сейм уже изменил закон о подоходном налоге с населения (ПНН). «Безразмерные» оправданные расходы на стоматологию и плановые операции отменяются — с января вступает в силу единый лимит.

Сумма оправданных расходов выводится из-под налогообложения, и с нее трудящимся, подавшим декларацию в СГД, возвращают переплаченный ПНН.

Из правил Кабмина вычеркнуты нормы об оправданных расходах на стоматологию и плановые операции, со всей суммы которых можно было вернуть ПНН. Начиная с 2018 года абсолютно все расходы на медицину включат в те самые 600 евро в год, куда уже вошли издержки на образование.

Эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа признала в беседе с Латвийским радио 4, что для определенной группы населения такое изменение — негативное:

«Стоматология и протезирование — это всегда существенные расходы. Поэтому если эти расходы у человека предусмотрены, придется считаться с лимитом. Вернуть всю сумму больше нельзя».

До 1 января 2018 года такие издержки не ограничивались — налогоплательщик получал ПНН с 215 евро ежегодно (при ставке налога 23% — 49,45 евро), и общая сумма оправданных издержек могла быть рассредоточена по декларациям на пять лет вперед. Больше такого не будет. Единственное, налогоплательщики сохранят право разнести на последующие годы те оправданные издержки, что они понесли до 2018-го, поясняет Минфин. Но при этом трудящемуся уже нужно будет «вписаться» в новый лимит оправданных расходов — 600 евро в год или не более чем 50% ежегодного налогооблагаемого дохода.

Как отметила Эвия Кропа, изменения будут положительными для родителей, которые платят за кружки своих детей. Сейчас лимит — 215 евро в год, и в него включены также расходы на медуслуги. В 2018-м сумма будет 600 евро в год. Но для тех, кто активно лечит зубы или нуждается в их протезировании, это слабое утешение.

ПРИМЕР

Возьмем условного трудящегося. Он учится за свой счет в магистратуре, где плата за обучение составляет 900 евро в год. Если помимо этого он понес также «обычные» медицинские траты, сейчас закон учитывает оправданные расходы по графе «образование + медицина» в размере 215 евро в год. Но наш налогоплательщик также протезировал зуб (350 евро) и перенес плановую операцию (400 евро.)

Подав декларацию за 2017 год, налогоплательщик получит возмещение переплаченного налога в общей сложности с 965 евро — СГД вернет ему налог по действующей ставке 23%, 221,95 евро.

В 2019 же году, подав декларацию, наш налогоплательщик увидит, что в 2018 году уже работал «потолок» оправданных расходов — учитывалось всё в одном «котле» и лишь до 600 евро. Ставка ПНН будет 20%, и на счет трудящегося поступит только 120 евро в год.

LSM