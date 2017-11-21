Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 7 ноября 2017 | 15:49

На 7 ноября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- Автомеханик;

- агент по продажам;

- администраторы гостиниц;

- ассистент радиолога;

- ассистенты проектов;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчик (работа в Кекаве);

- директор Дома культуры (работа в Демене);

- доярки;

- зав.складом;

- инженер по качеству;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маркировщики изделий;

- машинист котельной;

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- механик электромеханического оборудования;

- младший полицейский муниципальной полиции;

- монтажники металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- обработчики рыбы;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официант (работа в Великобритании);

- охранник мобильной группы;

- парикмахер;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник кондитера;

- помощник столяра;

- помощник менеджера проекта;

- портье (работа в Великобритании);

- посудомойка;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программист;

- продавец- консультант;

- продавцы;

- психолог (работа в Калупе);

- работники торгового зала;

- разработчик приложений (IT);

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель проекта;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по маникюру;

- специалист по продажам;

- старший консультант;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- технолог (металлообработка/ машиностроение);

- технолог по сварке;

- токарь;

- трактористы;

- уборщики;

- утеплитель зданий;

- учитель дошкольного образования;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель начальной школы (работа в Науене);

- физиотерапевт (работа в Калупе);

- фрезеровщик (работа в Германии);

- швеи;

- шлифовщик;

- электрики;

- электромонтёр;

- электрослесари (КИП и А);

- экскаваторщики.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агентство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (21.11.2017.-22.11.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (23.11.2017.-24.11.2017.) – 2 дня

Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



D-fakti.lv