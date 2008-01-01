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Новости Латвия | 7 ноября 2017 | 15:38
Банк Латвии выпустит монету со эмблемой Wi-Fi
Банк Латвии 2 декабря выпустит очередную коллекционную монету — в честь 100-летия Латышского временного национального совета, который собрался в городе Валка в ноябре 1917 года. Дизайн монеты номиналом в 5 евро, как стало известно Rus.Lsm.lv. необычен — со знаком Wi-Fi.
В ноябре 1917 года территория Латвия уже два года как была разделена фронтом Первой мировой войны. Сотни тысяч жителей, как уже писал Rus.lsm.lv, стали беженцами в Россию. Еще неоккупированная немцами Валка на тот момент была городом с наибольшим удельным весом латышского населения, и после падения Риги город стал центром латышской общественной и политической жизни.
В прошедшей в ноябре 1917 года сессии Временного национального совета приняли участие представители почти всех наиболее влиятельных латышских общественных организаций. В принятой Советом декларации говорилось, что Латвия, в которую входят Видземе, Курземе и Латгале — автономное государственное образование, положение которой определит Конституционное собрание (Собрание Сатверсме) и народный плебисцит. О полной независимости Совет начал говорить чуть позже, с января 1918 года. Таким образом,
именно из Валки был послан (хотя и не по сети Wi-Fi) сигнал о намерении добиваться собственной государственности.
Чеканка монеты заказана голландскому монетному двору, дизайн разработал художник Ивар Друлле. Тираж — 3000 штук, материал — серебро, номинал — 5 евро, вес — 31,47 граммов. Цена продажи пока неизвестна. Монету планируется презентовать в Валке же, на масштабной конференции, которая пройдет в местном краеведческом музее и будет посвящена столетию создания Латышского временного национального совета.
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