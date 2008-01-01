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Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.
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Новости Культура | 6 ноября 2017 | 18:47
На этой неделе состоится премьера комедии «Свидания по средам»
9 ноября в 18:30 в Даугавпилсском театре состоится премьера комедии на латышском языке «Свидания по средам». Это первая постановка в Даугавпилсском театре главного режиссера Карельского Национального театра Андрея Дежонова.
«Зрителя ждет легкий и веселый вечер отдыха, в спектакле не стоит искать глубокого подтекста. Нужно просто прийти и радоваться!» - так характеризует комедию о неверных супругах и связанных с этой неверностью недоразумениях актриса Инесе Ивулане-Межале.
В основе спектакля лежит пьеса Валентина Красногорова, которую с русского языка перевела Кристине Вейнштейна. Спектакль рассказывает о приключениях двух супружеских пар, где каждый из супругов втайне от своей второй половины «ходит налево». Кто-то таким образом обретает вкус жизни, утраченный в повседневной суете, кто-то использует измену для карьерного роста. Именно среда становится тем днем, когда всем авантюрам зажигается зеленый свет. Всё бы ничего, но оказывается, что неверные мужья-коллеги встречаются с женами друг друга, не зная об этом! В этот уже достаточно сложный любовный многоугольник неожиданно впутывают и начальника обоих мужей с его любовницей. Ситуация становится максимально трагикомической. Режиссер Андрей Дежонов обещает, что спектакль будет интересен всем, кто в своей жизни сталкивался с эмоциональными взаимоотношениями между мужчинами и женщинами.
Сценографию и костюмы создал художник из России Никита Сазонов, автор музыки – Peter Coon/ Das Kuhn (Россия, Финляндия), хореограф – Анна Блакунова, постановщик фехтовальных сцен - Александр Овчинников (Россия).
В ролях заняты: Ритварс Гайлумс, Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Инесе Ивулане-Межале, Лига Иванова, Марис Корсиетс.
Спектакль адресован зрителям старше 16 лет.
Премьера – 9 ноября в 18:30. Ближайший спектакль – 2 декабря в 18:00.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv
Daugavpils.lv
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