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Новости Общество | 6 ноября 2017 | 18:44
Прошла дискуссия «Почему стоит жить в Латвии?»
3 ноября конференц-зал гостиницы Латгола принимал участников дискуссии под названием «Почему стоит жить в Латвии?»
Вопрос актуальный – решили в Государственном центре содержания образования и в рамках проекта «Марафон добрых дел», посвященному 100-летию Латвийской Республики организовали встречу учителей и учеников с героями дискуссии – депутатом Сейма Юрисом Вилюмсом, депутатом Даугавпилсской городской думы Янисом Дукшинским, выпускницей Люблинского католического университета Ивонной Орловой и журналистом Валентином Лукашевичем.
Отметим, что эта дискуссия – часть большой программы, в которой Государственный центр содержания образования организует целую серию творческих мастерских для педагогов и их воспитанников, представителей общественных организаций на всей территории Латвии. Цель проста - популяризация хорошей практики гражданского воспитания в школах. Участники дискуссии отрабатывали приемы аргументации, выдвигали свои идеи по мотивации строить свою карьеру на родине.
Хороший пример – участница дискуссии Ивонна Орлова. Она работает в Художественном центре имени Марка Ротко. Знает несколько языков. После учебы в Польше вернулась в родной город, строит здесь карьеру. Предлагает всем использовать возможности обучения за границей, но после учебы приехать домой, чтобы работать здесь.
Надо сказать, что идей у участников было много, дискуссия прошла продуктивна и очень творчески. Организаторы признались, что цель достигнута: школьники начали думать о своей карьере здесь, отождествлять себя с Латвией, размышлять о своем вкладе в рост и процветание нашей страны.
Пройдет еще немного времени, и эти ребята станут потенциалом роста благосостояния Латвии. Будет ли он? Сегодня это зависит от взрослых.
Daugavpils.lv
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