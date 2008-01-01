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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Общество | 7 ноября 2017 | 15:34

Вторник, 7 ноября: солнечно и сухо

Пресс-фото

В ближайшие дни погода в Латвии будет определяться антициклоном, поэтому в первой половине недели осадков не будет, возможен туман.

Во вторник днем облачность рассеется, установится солнечная погода. Ветер слабый, переменного направления. Во второй половине дня — +6... +8.

В столице днем солнечно, потеплеет до +8. Западный/юго-западный ветер будет слабым.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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