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7 ноября
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Сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорее закончился.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 ноября 2017 | 15:34
Вторник, 7 ноября: солнечно и сухо
В ближайшие дни погода в Латвии будет определяться антициклоном, поэтому в первой половине недели осадков не будет, возможен туман.
Во вторник днем облачность рассеется, установится солнечная погода. Ветер слабый, переменного направления. Во второй половине дня — +6... +8.
В столице днем солнечно, потеплеет до +8. Западный/юго-западный ветер будет слабым.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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