Вторник, 7 ноября: солнечно и сухо

Новости Общество | 7 ноября 2017 | 15:34

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни погода в Латвии будет определяться антициклоном, поэтому в первой половине недели осадков не будет, возможен туман.

Во вторник днем облачность рассеется, установится солнечная погода. Ветер слабый, переменного направления. Во второй половине дня — +6... +8.

В столице днем солнечно, потеплеет до +8. Западный/юго-западный ветер будет слабым.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM