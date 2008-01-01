В Латвии умерло рекордно большое число предприятий

Новости Латвия | 6 ноября 2017 | 17:59

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За 10 месяцев 2017 года количество официально погибших коммерческих обществ в Латвии достигло самой высокой точки за последние 25 лет. Причины этого кроются больше в юридической, нежели в экономической сфере, пишет газета Dienas Bizness.

По данным Lursoft и Регистра предприятий, за 10 месяцев нынешнего года было ликвидировано 13 208 предприятий, что на 1000 больше, чем за весь 2016 год. Если до конца года сохранится темп по ликвидации 1100 фирм в месяц, то к концу 2017 года количество ликвидированных предприятий превысит 15 тысяч.

Одновременно, за январь-октябрь 2017 года было зарегистрировано 8550 новых фирм, что означает: на 1,5 умерших фирм приходится одна новорожденная, поэтому общее количество живых фирм снижается.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что снижение количества предприятий связано с ликвидацией неактивных предприятий, которую стимулирует налог в размере 50 евро за пустое предприятие. Владельцы таких фирм, заплатив налог в 50 евро, отправляются в Регистр предприятий и подают заявление о ликвидации предприятия.

Но это не единственная причина, потому что существенное влияние оказывает сокращение рынка и низкая покупательная способность потребителей, особенно за пределами Риги и Рижского района. Если число потребителей в Латвии снижается, то конкуренция между торговцами увеличивается, и кто-то этого не выдерживает. Компании, пережившие смерть конкурента, не могут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, потому что число потенциальных покупателей снижается, и в перспективе этот процесс продолжится.

Делфи