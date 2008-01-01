Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 ноября
Именины:
Лео, Леонардс, Леонарда, Леонс, Линардс / Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы можете, нимало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1657 ()
|GBP
|0.8892 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.2952 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Гражданин Латвии на машине пытался прорваться через границ
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
7. В Даугавпилсе факельным шествием отпразднуют День Лачплесиса {1}
8. Зато нас по головке погладят! {113}
9. Шум на работе! Как действовать? {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 ноября 2017 | 17:59
В Латвии умерло рекордно большое число предприятий
За 10 месяцев 2017 года количество официально погибших коммерческих обществ в Латвии достигло самой высокой точки за последние 25 лет. Причины этого кроются больше в юридической, нежели в экономической сфере, пишет газета Dienas Bizness.
По данным Lursoft и Регистра предприятий, за 10 месяцев нынешнего года было ликвидировано 13 208 предприятий, что на 1000 больше, чем за весь 2016 год. Если до конца года сохранится темп по ликвидации 1100 фирм в месяц, то к концу 2017 года количество ликвидированных предприятий превысит 15 тысяч.
Одновременно, за январь-октябрь 2017 года было зарегистрировано 8550 новых фирм, что означает: на 1,5 умерших фирм приходится одна новорожденная, поэтому общее количество живых фирм снижается.
Опрошенные газетой эксперты полагают, что снижение количества предприятий связано с ликвидацией неактивных предприятий, которую стимулирует налог в размере 50 евро за пустое предприятие. Владельцы таких фирм, заплатив налог в 50 евро, отправляются в Регистр предприятий и подают заявление о ликвидации предприятия.
Но это не единственная причина, потому что существенное влияние оказывает сокращение рынка и низкая покупательная способность потребителей, особенно за пределами Риги и Рижского района. Если число потребителей в Латвии снижается, то конкуренция между торговцами увеличивается, и кто-то этого не выдерживает. Компании, пережившие смерть конкурента, не могут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, потому что число потенциальных покупателей снижается, и в перспективе этот процесс продолжится.
Добавить комментарий