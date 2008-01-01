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Новости Происшествия | 6 ноября 2017 | 17:53
Пограничники с погоней взяли группу контрабандистов с поличным
1 ноября 2017 года в Даугавпилсском крае была задержана группа контрабандистов. У нарушителей обнаружили 120 000 нелегальных сигарет.
Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 1 ноября при патрулировании были констатированы следы, свидетельствующие о нарушении государственной границы.
При содействии кинолога и собак примерно в 2 км от границы пограничники обнаружили 8 свертков в контрабандными сигаретами "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.
Чуть позже с небольшим интервалом сотрудники ГПС задержали пятерых граждан Латвии 1979, 1981, 1982, 1977 и 1996 г.р. По делу начат уголовный процесс.
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