Село в Латвии стремительно вымирает: было 7724 деревни, стало 6319

Новости Латвия | 6 ноября 2017 | 17:49

forest.ru forest.ru

Если 10 лет назад в Латвии насчитывалось 7724 поселка, то пять лет назад — уже 7006, а в этом году их осталось всего 6319. Как сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT, часть поселений попросту вымерла. Например, в Вецумской волости за последние годы стало на девять сел меньше, причем в ближайшем будущем придется решать об отнятии статуса поселения и у других мест — ранее обитаемых, а теперь нет.

"Девять деревень стоят пустые, там нет ни одного жителя. Фактически они пропали с карты. Еще девять деревень — такие, что там или один-единственный житель, или одно хозяйство", — рассказала глава волости Лигия Логина.

Всего в волости осталось лишь 490 жителей, что существенно влияет на бюджет самоуправления — налоговых поступлений все меньше.

"Если жители, которые здесь задекларированы, но работают в Риге, переписались бы туда, создалась бы драматическая ситуация", — признала Логина.

Delfi