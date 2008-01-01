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Сегодня вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваше обострятся. Используйте это время с толком, такие дни выпадают нечасто.
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Новости Латвия | 6 ноября 2017 | 17:49
Село в Латвии стремительно вымирает: было 7724 деревни, стало 6319
Если 10 лет назад в Латвии насчитывалось 7724 поселка, то пять лет назад — уже 7006, а в этом году их осталось всего 6319. Как сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT, часть поселений попросту вымерла. Например, в Вецумской волости за последние годы стало на девять сел меньше, причем в ближайшем будущем придется решать об отнятии статуса поселения и у других мест — ранее обитаемых, а теперь нет.
"Девять деревень стоят пустые, там нет ни одного жителя. Фактически они пропали с карты. Еще девять деревень — такие, что там или один-единственный житель, или одно хозяйство", — рассказала глава волости Лигия Логина.
Всего в волости осталось лишь 490 жителей, что существенно влияет на бюджет самоуправления — налоговых поступлений все меньше.
"Если жители, которые здесь задекларированы, но работают в Риге, переписались бы туда, создалась бы драматическая ситуация", — признала Логина.
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