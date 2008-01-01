Сбежавший из Беларуси зубр держит в страхе жителей Латгалии

Новости Общество | 5 ноября 2017 | 16:49

Пресс-фото Пресс-фото

Еще летом в Дагдской волости появился национальный зверь Белоруссии - зубр. Тогда довольные гостем жители делали селфи на фоне зубра. Сейчас, спустя два месяца, отношение население к незванному гостю кардинально изменилось. Люди просят избавить их от дикого быка, который ворует урожай на огородах и ломится в сараи. Но, ответственные службы только разводят руками, помощи от них не видать.

Появление незванного гостя в Латвии связано с тем, что в Белоруссии осуществляют программу по возвращение зубров в природную среду.

Жители Дагды обратились в Управление по охране природы с просьбой избавить их от зверя. Но,

из управления пришел ответ, который очень удивил, ведь то, что пишут чиновники идет вразрез с законом.

Люди просили, чтобы зубра вывезли назад в Белоруссию, но в управление предлагают решить проблему радикально - застрелить животное. Между прочим, на территории Белоруссии за подобное действие грозит тюремный срок.

Животное не боится людей, охотно посещая поля и огороды, заглядывая в сараи местных жителей.

TVnet.lv