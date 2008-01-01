Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 ноября
Именины:
Лоте, Шарлоте / Елисей, Игнатий, Максим
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1657 ()
|GBP
|0.8892 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.2952 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
4. Гражданин Латвии на машине пытался прорваться через границ
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в новую линию
8. Зато нас по головке погладят! {113}
9. Шум на работе! Как действовать? {1}
10. В Даугавпилсе факельным шествием отпразднуют День Лачплесиса {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 5 ноября 2017 | 16:45
Погода в понедельник: осенняя, без сюрпризов
В понедельник Латвию в направлении с запада пересечет атмосферный фронт, поэтому в Курземе ожидаются небольшие дожди, а во второй половине дня также в Земгале и Видземе, - сообщает ЛЕТА.
Ночь пройдет без осадков, температура опустится до +2..+6 градусов. Максимальная температура днем составит +6..+9 градусов.
Ветер южный, слабый.
В Риге в понедельник будет пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура ночью и утром +4..+5 градусов, днем до +9.
Добавить комментарий