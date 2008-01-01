Погода в понедельник: осенняя, без сюрпризов

Новости Латвия | 5 ноября 2017 | 16:45

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В понедельник Латвию в направлении с запада пересечет атмосферный фронт, поэтому в Курземе ожидаются небольшие дожди, а во второй половине дня также в Земгале и Видземе, - сообщает ЛЕТА.

Ночь пройдет без осадков, температура опустится до +2..+6 градусов. Максимальная температура днем составит +6..+9 градусов.

Ветер южный, слабый.

В Риге в понедельник будет пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура ночью и утром +4..+5 градусов, днем до +9.

TVnet.lv