Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 ноября

Именины:
Лоте, Шарлоте / Елисей, Игнатий, Максим

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
4 .. 6 C
Утро
5 .. 7 C
День
7 .. 9 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

3. Вниманию акционеров ДЛРЗ!

4. Гражданин Латвии на машине пытался прорваться через границ

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в новую линию

7. Ушли в мир иной...

8. Зато нас по головке погладят! {113}

9. Шум на работе! Как действовать? {1}

10. В Даугавпилсе факельным шествием отпразднуют День Лачплесиса {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Происшествия | 5 ноября 2017 | 16:43

В Латгалии под курящем мужчиной обвалился балкон

LETA

В субботу, 3 ноября, мужчина в Латгале вышел покурить на балкон, расположенный на 3 этаже жилого дома. В это время обвалились перилы балкона и мужчина полетел вниз, сообщили в Неотложной медицинской помощи.

32-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмами позвоночника и живота.

TVnet.lv 

Добавить комментарий

 