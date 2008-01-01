В Латгалии под курящем мужчиной обвалился балкон

Новости Происшествия | 5 ноября 2017 | 16:43

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В субботу, 3 ноября, мужчина в Латгале вышел покурить на балкон, расположенный на 3 этаже жилого дома. В это время обвалились перилы балкона и мужчина полетел вниз, сообщили в Неотложной медицинской помощи.

32-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмами позвоночника и живота.

TVnet.lv