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Новости В мире | 5 ноября 2017 | 16:24
Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался полиции
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции в Бельгии, сообщают фламандская телекомпания VRT и испанские СМИ.
Ордер на арест Пучдемона и еще четверых бывших членов регионального правительства на этой неделе выдала национальная судебная коллегия Испании.
Пучдемон, который бежал в Брюссель из-за угрозы уголовного преследования, ранее объявил о готовности предстать перед испанским правосудием при условии, что оно будет "подлинным". В интервью бельгийскому телеканалу RTBF свое пребывание на территории Бельгии он объяснил тем, что хочет предстать перед "настоящим правосудием", то есть бельгийским, а не испанским. По его словам, он покинул Испанию, чтобы лучше подготовить свою защиту в суде.
Еще одной причиной своего бегства из Испании Пучдемон назвал желание избежать эскалации насилия. В завершении он подчеркнул, что не намерен вмешивать Бельгию в каталонскую политику, и уточнил, что не встречался ни с кем из бельгийских руководителей.
27 октября Каталонский парламент принял резолюцию о независимости. В тот же день сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление Мадрида в Каталонии. Премьер королевства Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
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